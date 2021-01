Tortona torna 'verde': revocati i blocchi

TORTONA - Le piogge del fine settimana un lato positivo lo hanno avuto: da domani, dopo una settimana, vengono revocati i blocchi alla circolazione e gli altri provvedimenti dell'allerta 'arancione' per le polveri sottili.

Tortona - e con lei gli altri centri zona dell'alessandrino - tornano infatti in zona 'verde': rimangono in vigore solo le norme 'standard' per l'inverno consentendo però la circolazione delle auto che non rientrano nei parametri ristretti. Giovedì prossimo la nuova misurazione, con la speranza che il pm10 non torni a salire in questi giorni di bel tempo.