Da giovedì Aldi apre il suo punto vendita

TORTONA - Aldi, parte del Gruppo Aldi Sud, realtà multinazionale di riferimento della grande distribuzione organizzata, apre giovedì 28 gennaio 2021 il suo primo negozio lungo la strada Statale 10 per Alessandria. Il debutto a Tortona rappresenta la prima apertura Aldi del 2021, che conferma il piano di espansione del discount con un presidio costante nelle sei regioni del Nord Italia dove è presente, portando impulso all’economia locale e all’occupazione.

Il punto vendita sorge nell’area dell’ex tabacchificio Goggi e occupa una superficie di vendita di circa 1.100 m2, con oltre 160 parcheggi gratuiti a disposizione dei clienti. Il negozio sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21, e la domenica dalle 9 alle 20.30. Per festeggiare l’inaugurazione di Tortona sono previste speciali offerte in sottocosto, che completano l’assortimento compatto e completo di Aldi: 120 referenze di ortofrutta e oltre trenta marche esclusive, garanzia di prezzi accessibili senza rinunciare a bontà e gusto.

Anche i clienti tortonesi potranno beneficiare di prezzi bassi tutti i giorni grazie a una spesa conveniente, ricca di freschezza e 'Made in Italy'. L’80% dei prodotti in vendita da Aldi è infatti di origine italiana, frutto della collaborazione con realtà agricole di eccellenza. Certificato con la classe energetica A4, il negozio è dotato di un impianto fotovoltaico dalla portata di 48,75 kWp e di due colonnine di ricarica per mezzi elettrici da 22 kW. Il punto vendita ha portato tredici nuove opportunità lavorative, per un totale di 204 collaboratori nei 17 negozi Aldi in Piemonte.