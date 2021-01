Identificato lo 'scaricatore seriale' di rifiuti

PONTECURONE - Grazie alle indagini condotte dalla Polizia Municipale, con la collaborazione dei colleghi di Castelnuovo Scrivia, ieri giovedì 28 gennaio è stato individuato e sanzionato il maleducato che aveva scaricato parecchi rifiuti in una strada vicinale come segnalato dal Comune in un comunicato stampa.

"Questa settimana - dicono dall'amministrazione comunale - a seguito degli accertamenti eseguiti dai nostri vigili, è stata individuata e sanzionata anche un’altra persona che aveva abbandonato rifiuti lungo la strada per Viguzzolo. Questi atti di inciviltà sono offensivi nei confronti della popolazione che correttamente attua la raccolta differenziata porta a porta. A questo proposito, in attesa che parta un controllo ufficiale del territorio da parte di Gestione Ambiente sull’abbandono dei rifiuti, abbiamo intenzione di portare nel prossimo consiglio comunale di febbraio una modifica del regolamento e in particolare delle sanzioni riguardo all’abbandono, cercando di uniformarle il più possibile a quelle previste per legge che, ricordiamo, sono da 300 a 3mila Euro".

"Ci riserviamo - chiosano - di mettere in atto altre azioni di contrasto a questi atti di inciviltà i cui costi ricadono su tutta la popolazione. Inoltre, insieme a Gestione Ambiente, faremo un’indagine sull’entità delle utenze fantasma, cioè quelle persone che, non avendo richiesto l’immissione in ruolo, non hanno i contenitori per i rifiuti che, si presume, vengano abbandonati".