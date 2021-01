Insulti razziali all'assistente, multa all'Hsl Derthona

TORTONA - Multa di 1300 euro all'Hsl Derthona: per la serie D è una cifra decisamente alta, soprattutto in una stagione senza pubblico sugli spalti.

Il giudice sportivo, in base al rapporto dell'arbitro e dei suoi collaboratori, ha ritenuto di sanzionare la società tortonese per la presenza, mercoledì in occasione del recupero con il Casale, di "due sostenitori, indebitamente presenti all'interno dell'impianto di gioco", che avrebbero "protestato reiteratamente, con espressioni offensive, durante il secondo tempo, all'indirizzo di una assistente arbitrale (Niida Hader, ndr.) a cui uno dei due rivolgeva anche espressione implicante discriminazione per motivi di razza".

L'entità della sanzione, si spiega nel dispositivo, è determinata "anche per la dimensione e la percezione reale dell'espressione discriminatoria e per l'applicazione delle disposizioni per il contenimento della diffusione della pandemia Covid 19". Dunque si è tenuto conto della presenza di persone che, per il giudice, non avrebbero dovuto essere all'interno del 'Coppi'.