La rassegna per i ragazzi approda sull'online

TORTONA - Il Comune di Tortona ha progettato insieme al sistema bibliotecario tortonese e alla compagnia teatrale 'Coltelleria Einstein' una rassegna teatrale on line dedicata alla scuola in continuità con le passate stagioni. Insieme a compagnie e artisti si sta comunque lavorando nella speranza di riprendere al più presto, e in sicurezza, la rassegna dal vivo per riprendere il dialogo interrotto.

Nella rassegna sono inseriti spettacoli per ogni ciclo di età: un primo appuntamento è stato realizzato in occasione della Giornata della Memoria con lo spettacolo “Polvere Umana” liberamente tratto da “Se questo è un uomo” di Primo Levi. L’adesione agli spettacoli è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria, scrivendo alla e-mail coltelleria_einstein@tin.it: a conferma della richiesta, verrà inviata una e-mail con il link agli spettacoli che potranno essere visionati in qualsiasi momento dalle classi. Per le modalità di accesso agli spettacoli, consigli di buona visione, materiale necessario e, se richiesto e possibile, un incontro a distanza con gli attori, è possibile contattare la Coltelleria Einstein ai numeri 340 3339195 o 348 8720266

Il programma per le scuole dell'infanzia prevede “Il teatro di Silvano Antonelli” messo in scena dalla compagnia Stilema/Unoteatro di Torino; la Coltelleria Einstein per le scuole primarie presenta “Cappuccetto Rosso e il lupo solitario” mentre per le scuole secondarie di primo grado "Stile Libero" - Storie di Sport e "Vivere la legalità", un progetto vincitore del bando SociAl realizzato in collaborazione con gli studenti dell'Istituto Marconi. Sempre la Coltelleria Einstein per le scuole superiori e le terze medie oltre a "Polvere Umana" presenterà lo spettacolo "Naufraghi nella tempesta della pace" - Storia e memorie dei profughi della Venezia Giulia, dell’Istria e della Dalmazia nel "Giorno del Ricordo".