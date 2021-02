Covid, oltre 200mila vaccinati in Piemonte

TORINO - Sono 9.494 le persone che ieri hanno ricevuto il vaccino contro il Covid in Piemonte, mentre a 8.871 è stata somministrata la seconda dose. Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 201.510 dosi (delle quali 63.858 come seconda), corrispondenti al 97,92% delle 205.780 finora disponibili per il Piemonte.

Intanto, come annunciato ieri, l’avvio della vaccinazione sugli over 80 sarà domenica 21 febbraio, in concomitanza con il completamento della Fase 1 prevista per legge per i dipendenti del sistema sanitario e gli ospiti e gli operatori delle Rsa.

“Dal momento che l’Aifa ha dato una indicazione di utilizzo dei vaccini di AstraZeneca per la fascia d’età 18-55 anni, li useremo per completare la Fase 1 e il suo ampliamento sui soggetti che non sono ancora stati vaccinati - sottolinea l’Unità di crisi della Regione Piemonte in una nota - Per la vaccinazione degli over 80 verranno utilizzate, invece, le dosi di Pfizer e Moderna e partiremo il 21 febbraio con il supporto organizzativo dei medici di famiglia”.

Oggi, tra l'altro, è in programma un incontro tra il Governo e le Regioni per definire i criteri di distribuzione delle prossime consegne e i target della popolazione a cui destinarle.