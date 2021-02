Gestione Ambiente e Comune insieme per l'ambiente

TORTONA - Nonostante le norme anti Covid abbiano impedito la conferenza stampa congiunta fra Comune di Tortona e Gestione Ambiente, è stato comunque pubblicato un comunicato stampa congiunto che permette di fare il punto sull'avanzare della raccolta differenziata nel territorio comunale e avere una stima per quanto provvisoria dei tempi per completare il progetto.

Detto che la Legge Regionale 1/2018 imponeva di raggiungere, entro la fine del 2020, 159 kg ad abitante all’anno (secco non riciclabile) e il 65% di raccolta differenziata, pena l’applicazione dell’ecotassa per i Comuni inadempienti, e che entro la fine del 2025 gli obiettivi sono 126 kg ad abitante all’anno (secco non riciclabile) e il 70% di raccolta differenziata ed entro la fine del 2030 si dovranno raggiungere 100 kg ad abitante all’anno (secco non riciclabile) e il 75% di raccolta differenziata, questi sono i numeri della raccolta differenziata a Tortona fino ad oggi, dove sono già state avviate le seguenti zone:

• Zona 5 (aree industriali I5, I6, I13, I14, che comprendono sia le utenze non domestiche sia le utenze domestiche): lunedì 3 febbraio 2020;

• Zona 5 (località Cascinotti, frazioni Torre Garofoli e Passalacqua, Strada Statale per Alessandria): lunedì 27 luglio 2020;

• Zona 3A (Villoria): lunedì 21 settembre 2020;

• Zona 4A (Paghisano): lunedì 7 dicembre 2020;

• Zona 4B (Zona Castello e Bedolla): lunedì 18 gennaio 2021

per un totale di circa 8.000 abitanti e 1.200 utenze non domestiche. I primi risultati ottenuti con l’avvio del nuovo sistema di raccolta nelle zone avviate, ovvero 3A e 5 parlano del 73,5% di raccolta differenziata e una produzione di indifferenziato sugli 80 kg ad abitante all’anno. Nonostante non siano state avviate ancora tutte le zone, emerge un dato importante che coinvolge tutta la città, ovvero il calo di produzione di indifferenziato, da 313 kg ad abitante all’anno nel 2019 a 279,50 kg ad abitante all’anno nel 2020.

A seguire, si consegneranno i kit dei nuovi contenitori e del materiale informativo nelle altre zone di Tortona, secondo la suddivisione territoriale prevista. Nell’ordine:

• Zona 3B (Oasi): da lunedì 8 febbraio;

• Zona 1 (Città Giardino e San Bernardino);

• Zona 2 (Zona “Municipio” Corso Alessandria);

• Centro Storico;

• Frazioni limitrofe (Vho, Mombisaggio);

• Zona 6A (Rivalta);

• Zona 6B (Castellar Ponzano).

Ogni avvio sarà preceduto dalle necessarie attività di comunicazione. L’obiettivo che il Comune di Tortona e Gestione Ambiente S,p.A. si sono posti è di completare tutte le zone della città il più presto possibile; purtroppo, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, non è possibile delineare un programma di avvii con date certe.