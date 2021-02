Differenziata: numeri e realtà

TORTONA - Dai numeri sembrerebbe che tutto vada bene: percentuale di differenziata in aumento e finalmente all'interno delle cifre previste dalle norme di legge entro il 2025, quota di rifiuto indifferenziato secco per abitante in netto calo ancora più evidente all'interno dei quartieri dove il servizio è già attivo.

Contemporaneamente ai numeri, però, ci sono anche le segnalazioni dei cittadini che si stanno rendendo conto giorno dopo giorno di vivere sempre più in una città 'sporca'. 'Migrazione del rifiuto', telecamere di sorveglianza, multe salate ai trasgressori: la situazione in un articolo sul Piccolo di ieri, venerdì 5 febbraio.