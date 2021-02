L'Opera Don Orione celebra la 'Giornata del Malato'

TORTONA - Oggi, giovedì 11 febbraio, in occasione della XXIX Giornata Mondiale del Malato, dal tema "Uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli (Mt 23,8) - La relazione interpersonale di fiducia quale fondamento della cura olistica dei malati”, l’Opera Don Orione locale ha pensato di celebrare tale evento con la presenza di tutti i componenti della sanità locale, autorità civili e militari, in questo momento di dura prova, affidando tutti alla protezione della Vergine della Guardia e di san Luigi Orione. Pertanto medici, infermieri, operatori, associazioni, volontari e tutti i fedeli sono stati invitati alla Celebrazione Eucaristica alle ore 17, presieduta da don Maurizio Ceriani vicario episcopale per i diaconi e i religiosi, presso la Basilica Santuario “Madonna della Guardia” a Tortona.

“Con questa celebrazione - afferma il rettore don Renzo Vanoi - vogliamo unirci nella preghiera in questo momento particolare di emergenza sanitaria e metter in pratica quanto il Santo Padre ha detto nel Messaggio per tale Giornata del Malato: 'momento propizio per riservare una speciale attenzione alle persone malate e a coloro che le assistono, sia nei luoghi deputati alla cura sia in seno alle famiglie e alle comunità'. Speriamo davvero possa essere un momento di forte partecipazione (nel rispetto delle norme anti-contagio) perché abbiamo tutti bisogno della protezione della nostra Madonna della Guardia”.