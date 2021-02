Per San Valentino ecco il 'Volpi Rosa'

TORTONA - Non importa la sfumatura di rosa, l'importante è che sia un rosé: e se, per il tuo San Valentino, il Rosé è anche un "unicum", ancora meglio.

Tutto ciò si trova nello Spumante Rosé Pinot Nero Piemonte DOC dei Colli Tortonesi di Cantine Volpi, il primo rosé da Pinot Nero realizzato nel tortonese. Una bolla minuta, dall'intenso profumo di fragola, è perfetto come aperitivo e per accompagnare antipasti e piatti a base di pesce. Di colore rosa virato sottilmente al blu, la nuance tipica del vitigno Pinot Nero vinificato in rosa, porta una ventata di freschezza ed ottimismo e conferma il potere del vino declamato dal poeta romano Ovidio: "Il vino prepara i cuori e li rende più pronti alla passione".