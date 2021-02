Hsl vuole riscatto, Casale cerca continuità

TORTONA - Una settimana di riposo potrebbe avere fatto bene all'Hsl Derthona, che oggi affronta la Caronnese con l'obiettivo di restituire i quattro gol dell'andata quando l'impatto con la serie D fu fatale ai ragazzi di Pellegrini. Sempre assenti Teti, Manasiev, Mutti e Varela, hanno invece recuperato e saranno della partita Concas e Kanteh che potrebbero avere più minuti nelle gambe di quelli giocati contro il Varese. Turno di squalifica per Gueye, mattatore delle ultime giornate con le sue reti: probabile proprio l'impiego di 'Chico' Concas a supportare l'eterno Spoto e Draghetti.

Per il Casale, secondo impegno in trasferta, questa volta ancora più difficile sulla carta del precedente: a Gozzano contro la capolista che in settimana ha tenuto lo 0-0 sul campo della più diretta inseguitrice Bra per Poesio e compagni sarà battaglia vera. I rossoblu all'andata (nella foto sopra) espugnarono il 'Palli' con una rete di Allegretti su rigore, cominciando la loro scalata alla vetta: per mister Buglio il campionato dei nerostellati inizia adesso, con a disposizione anche un Lewandowski sempre più in condizione che aggiunge peso e qualità all'attacco.