Tortona ricorda i martiri del Castello

TORTONA - Si è svolta ieri mattina, presso la stele in viale della Libertà sul Castello di Tortona, la cerimonia in ricordo dei dieci ostaggi fucilati per rappresaglia dai nazifascisti il 27 febbraio 1945, organizzata dalla locale sezione dell'Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) in collaborazione con il Comune di Tortona.

In rappresentanza delle autorità e del pubblico erano presenti il sindaco Federico Chiodi, il presidente del Consiglio comunale Giovanni Ferrari Cuniolo e il presidente dell'Anpi di Tortona Marco Balossino.