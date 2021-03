Vandali al 'Rifugio Orsi'

CALDIROLA - Brutta sorpresa per i gestori del 'Rifugio Orsi': purtroppo lo scorso weekend dopo essere saliti al rifugio per la visita di routine dopo la pausa invernale si sono trovati di fronte a un spettacolo triste, sia per chi ama la montagna che per chi crede nei valori che il rifugio rappresenta.

Tra l'11 Gennaio e il 28 Febbraio, qualche vandalo ha sfondato la finestra, è entrato e ha passato almeno un giorno e una notte dentro alla struttura consumando cibo e bevande, sporcando dappertutto, rovinando l'interno del rifugio e per finire, andandosene lasciando il rifugio aperto non prima di aver rubato quei pochi oggetti di valore che c'erano al suo interno. "Una cosa così ci fa rabbia e ci rende molto tristi - dichiarano i gestori - per questo motivo chiediamo a tutti i nostri amici di condividere questo messaggio per capire se qualcuno avesse visto qualcosa di sospetto in quel periodo di tempo. Chiediamo a voi amici escursionisti che se qualcuno avesse notato qualcosa di anomalo di non esitare a contattarci: noi continueremo ad amare la montagna e a prenderci cura del nostro bellissimo rifugio come sempre. Vi aspettiamo quando finalmente arriveranno momenti migliori".