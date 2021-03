Autosped in scioltezza. Arriva una lunga

ALBINO - La vittoria non è mai in discussione per Autosped, che non vale solo per la classifica, ma anche per il morale alla vigilia della storica final eight di Coppa Italia. 58-75 su Edelweiss Albino, ma dopo l'intervallo il margine è, a tratti, anché +21. Una partita tranquilla, senza apprensione e senza rischi, in cui coach Francesca Zara risparmia Pavia, alle prese con un piccolo acciacco muscolare e non rischiata per averla a disposizione già venerdì, per il primo atto a Brescia

Un tempo in equilibrio, che le ospiti danno sempre la sensazione di poter controllare. Ma dopo l'intervallo lungo Castelnuovo spacca la partita, grazie alla fisicità delle lunghe, spinta dalle bombe di Tay Madonna (che tira da 3 con il 66 per cento), dalla capitana Colli,21 punti in una prestazione generosissima, da Gatti mvp con 22 punti, che conferma di essere di nuovo vicinissima al top, giusto alla vigilia della final eight. Ma anche di Podrug, solidissima sotto le plance (10 rimbalzi) nonostante la maschera protettiva non aiuti certo . Le giraffe scavano il solco, anche 21 punti di vantaggio, dopo aver chiuso i primi 20 con un risicatissimo +2 (29-31). Autosped prima scappa e poi gestisce, fino alla sirena.

A inizio settimana ci sarà l'annuncio dell'ultimo innesto, una lunga esperta: mancano solo pochi dettagli, che la società conta di risiolvere nelle prossime ore. C'è il gradimento di Zara, l'accordo è raggiunto, il debutto fissato per le finali di Coppa, contro San Giovanni Valdarno.

Edelweiss Albino - Autosped Castelnuovo 58-75

(16-19, 29-31, 41-55)

Edelweiss Albino: G.Birolini 8, Panseri 2, Veinberga 10, Lussana 2, Carrara 14, Agazzi 3, Rizzo 1, M. Birolini, De Gianni 18, Cancelli 8, Peracchi. All.: Stazzonelli

Autosped Castelnuovo: Madonna 14, Colli 21, Bonvecchio 4, Podrug 8, Gatti 22, Repetto, D'Angelo 2, Serpellini 3, Bernetti 1, Bassi, Francia. All.: Zara