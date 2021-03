La 'Raccolta Alimentare' continua nonostante le segnalazioni

TORTONA - La Raccolta Alimentare è un'iniziativa di Azione Tortona che va avanti ormai da un anno: cominciata per sopperire alle prime carenze della pandemia di coronavirus, è poi continuata per dare un sostegno stabile alle famiglie in difficoltà in attesa di interventi dai servizi sociali statali. Durante la distribuzione dei pacchi di ieri, domenica 7 marzo, però, è arrivato anche un controllo dei Carabinieri allertati da una telefonata che denunciava un assembramento in piazza Duomo proprio davanti alla sede dell'associazione.

"Questa mattina, in soli venti minuti, siamo riusciti a distribuire generi alimentari ad oltre trenta famiglie tortonesi in emergenza economica - dichiara Andrea Mantovani - la situazione presentatasi questa mattina risulta parecchio preoccupante, perché la povertà aumenta, e sempre più italiani si sentono abbandonati dalle istituzioni e da un governo totalmente incompetente". La fila di persone in via Pelizzari in attesa di ricevere il proprio pacco si è svolta nelle norme per evitare il contagio da coronavirus, ma questo non ha impedito la segnalazione anonima alle forze dell'ordine.

"Faccio un appello - conclude Mantovani - a chi, pensando solo agli assembramenti, ci ha mandato un controllo dei carabinieri, ricordando che, magari, sarebbe più utile mandare delle donazioni alimentari per aiutare in modo concreto chi davvero ne ha bisogno, dal momento che anche le forze dell'ordine intervenute non hanno potuto fare altro che farci i complimenti per il nostro impegno sociale".