Assembramento nel circolo: il titolare è recidivo

TORTONA - Nell’ambito dei servizi volti alla prevenzione e alla repressione delle violazioni inerenti la normativa anti-Covid19, i Carabinieri della Compagnia di Tortona hanno sottoposto a chiusura provvisoria per cinque giorni un circolo privato della zona e hanno sanzionato il titolare e i quattro avventori poiché, a vario titolo, avevano violato il divieto di assembramento e di spostamento tra Regioni. Il provvedimento di chiusura è stato attuato d’urgenza dai Carabinieri in quanto il titolare del locale, recidivo, era stato già contravvenzionato nell’ultima settimana per le medesime violazioni unitamente a otto clienti.