Tortona: tre donne denunciate per altrettanti furti

TORTONA - I Carabinieri della Compagnia di Tortona hanno deferito in stato di libertà tre donne per altrettanti furti commessi in tre diverse circostanze.

Nel parcheggio del Centro Commerciale Oasi, una bulgara 31enne con pregiudizi di polizia ha atteso che la propria vittima caricasse le buste della spesa sulla propria autovettura per asportarle la borsa, venendo prontamente inseguita e fermata dagli addetti alla vigilanza che l'hanno consegnata ai Carabinieri intervenuti. Tratta in arresto, la donna sarà processata davanti al Tribunale di Alessandria con rito direttissimo, oltre a essere stata sanzionata per la violazione del divieto di spostamento tra Regioni introdotto dalla normativa anti-Covid19. Nei suoi confronti è stata anche richiesta l’emissione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Tortona.

Nelle medesime ore, la pattuglia dei Carabinieri di Pontecurone è intervenuta presso il Supermercato Esselunga di Tortona a seguito di un furto perpetrato da una 27enne, responsabile dell’asportazione di quattro cuffiette bluetooth del valore di 160 euro, bloccata subito dopo le casse dal personale della vigilanza e consegnata ai Carabinieri. La donna, denunciata in stato di libertà per il furto commesso, è stata sanzionata per la violazione della normativa anti-Covid-19 in ordine al divieto di spostamento tra Regioni. Anche nei suoi confronti è stata richiesta l’emissione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Tortona.

Qualche ora dopo, una 31enne è stata bloccata fuori dal negozio di abbigliamento OVS di Tortona a seguito dell’asportazione di un capo di abbigliamento, venendo denunciata in stato di libertà dai Carabinieri di Castelnuovo Scrivia intervenuti sul posto.