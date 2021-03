La 'Misericordia' si rinnova

TORTONA - A dicembre si festeggerà il venticinquesimo compleanno dell'associazione, ma il regalo è già arrivato: martedì 9 sera, alla sola presenza dei confratelli della Misericordia e rispettando le norme relative ai distanziamenti per contenere la diffusione del coronavirus, si è svolta l'inaugurazione e la benedizione della nuova sede della confraternita nonché della nuova ambulanza che presto entrerà in servizio; a presenziare l’evento e a impartire la benedizione è stato il vescovo di Tortona Vittorio Viola. Ormai da inizio maggio dell’anno scorso, infatti, la confraternita si è trasferita in zona Co.In.Art2, per la precisione in via Postumia in uno stabile che grazie ai suoi ampi e nuovi spazi ha potuto accogliere molti più volontari e ha permesso alla confraternita di ampliare le proprie attività sempre garantendo il massimo della sicurezza alle persone che ne frequentano i locali.

Inoltre, alla presenza del direttore sanitario, di un rappresentante regionale del 118, degli istruttori volontari e del presidente della Confraternita si è tenuto sabato scorso, 6 marzo, l'esame che ha visto l'idoneità per quattordici nuovi soccorritori. Per loro adesso inizia il tirocinio pratico a bordo dei mezzi, giusta ricompensa per il loro impegno nella parte teorica. Un ringraziamento particolare da parte della confraternita va a Elisa Borro, direttrice del corso e istruttrice che ha seguito tutto il percorso formativo dimostrando professionalità e competenza.