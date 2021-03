Sale, rapinato l'Eden Cafè

SALE - Attimi di terrore, per fortuna senza conseguenze gravi: ieri sera è stato vittima di una rapina l'Eden Cafè in via Marconi.

"Eravamo alla chiusura, e abbiamo visto arrivare due ragazzi giovani di corsa appena abbiamo cominciato ad abbassare le serrande - dice Simona Rivabella, proprietaria del locale - fuori c'era ancora molta gente. Capita spesso che i ragazzi che sono sulle panchine nel parco di fronte vedendo che stiamo chiudendo si precipitino per prendere l'ultima consumazione da asporto, quindi ci siamo fidate a farli entrare: hanno subito scavalcato il bancone con un gran trambusto e hanno preso quello che hanno potuto, minacciandoci per farsi consegnare l'incasso. Ora tutto è in mano ai Carabinieri di Sale che spero facciano un buon lavoro e riescano a identificarli; per fortuna per me e per la mia dipendente è rimasto solo un grosso spavento e nessuna conseguenza fisica grave".

Le indagini sono in corso.