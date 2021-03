Antonella Clerici alla 'Notte del Classico'

NOVI LIGURE - Dopo aver inaugurato il Festival delle Conoscenze 2019 con la partecipazione di oltre 700 studenti, Antonella Clerici ritorna a parlare con gli studenti dei licei classici di Novi Ligure e Tortona negli eventi streaming "Aspettando la Notte del Classico" e "Le dieci parole per raccontare il nostro tempo", in collaborazione con la Fondazione Acos per la Cultura.

Antonella Clerici chiuderà gli incontri dedicati al Liceo Classico “Amaldi-Doria” di Novi, lunedì 22 marzo, alle 12,00. Un’ospite d’eccezione che non poteva mancare a un appuntamento che ha già dimostrato la sua forza e il suo rilievo per il nostro territorio: la parola di Antonella sarà gentilezza, e ci racconterà cosa significa per lei e quanto è importante nel mondo di oggi. È proprio una dimostrazione di straordinaria gentilezza quella della conduttrice Rai, che non si tira mai indietro dalle iniziative fatte da e per i ragazzi, e che ha preso a cuore il territorio in cui, da qualche anno, vive insieme alla sua famiglia.

Infine, non dimentichiamo il grande contributo degli studenti stessi del liceo “Amaldi-Doria” di Novi Ligure: come ogni appuntamento, anche questo si aprirà con la loro parola, il loro impegno e una loro riflessione, a dimostrare il profondo legame che hanno con la scuola e la loro dedizione ad attività sempre diverse e inedite. Lunedì toccherà ai ragazzi della classe V A Classico introdurre l’ultima puntata, con cui si concludono gli incontri del liceo classico "Aspettando la Notte del Classico". Dopo l’intervento di Antonella Clerici il testimone passerà quindi agli studenti del Liceo Classico “Peano” di Tortona che coordineranno altri cinque appuntamenti.

L’evento sarà in diretta streaming sul canale Youtube della Fondazione Acos