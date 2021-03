Passa la 'Sanremo': percorso, orari e norme

TORTONA - Oggi, sabato 20 marzo, si terrà la 112ma edizione della gara ciclistica “Milano-Sanremo”: il passaggio dei corridori sul territorio comunale di Tortona è previsto fra le ore 11.40 e le 11.50 circa, provenienti da Pontecurone, ma qui potete trovare la cronotabella completa della corsa che verrà comunque trasmessa integralmente dalla Rai.

Il tragitto nel nostro comune prevede il transito sulla nuova tangenziale (strada provinciale 211bis) all’altezza della rotonda in località Capitania; quindi alla rotonda che incrocia la strada per Castelnuovo Scrivia (sp 95) la corsa proseguirà ricongiungendosi alla circonvallazione in direzione Alessandria (sp 10). Giunti alla rotonda “Liebig” i ciclisti procederanno verso il ponte sul torrente Scrivia per poi immettersi sulla sp 211 in direzione Novi Ligure, superando la frazione Rivalta Scrivia per uscire dal territorio comunale.

E’ previsto il blocco della circolazione sulle strade interessate nei minuti precedenti al passaggio della corsa fino al completo transito di tutti i mezzi coinvolti nella manifestazione sportiva. Va inoltre ricordato che le attuali norme in vigore per contenere il contagio del Covid-19 prevedono il divieto assoluto di ogni forma di assembramento di persone; inoltre sono sempre vietati gli spostamenti se non per comprovati motivi di salute, lavoro o necessità.