La pandemia non ferma il Retail Park: in arrivo nuovi punti vendita

SERRAVALLE SCRIVIA — Nonostante la crisi il Retail Park di Serravalle Scrivia continua ad ampliarsi. La società proprietaria, la Aedes dell’imprenditore valborberino Giuseppe Roveda, ha firmato diversi contratti di affitto di ramo d’azienda tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. Quattro i nuovi punti vendita in programma (di cui due già inaugurati), più una birreria che aprirà entro l'estate.

L’8 marzo è stato aperto il negozio di Gotelli Tuscany Mood, azienda specializzata nella moda in pelle e pellicceria per donna e uomo, mentre il 17 è stato inaugurato lo store Risparmio Casa da oltre 2.500 metri quadrati di superficie. A breve poi toccherà alle insegne Ragno e Zerbo Sport. Entro l’estate è prevista inoltre l’inaugurazione di una birreria che andrà a incrementare l’offerta della food square.

Con le nuove aperture diventano 33 le insegne già presenti al Serravalle Retail Park, per una superficie occupata di circa 35 mila metri quadrati, superando come annunciato nel 2020, il 90 per cento della superficie commerciale disponibile. La strategia di Aedes di internalizzare la gestione delle proprietà immobiliari – affidata al direttore operativo Gabriele Cerminara – pare aver funzionato.

Commenta l’amministratore delegato Roveda: «Il portafoglio di Aedes include prevalentemente asset immobiliari che hanno dimostrato resilienza agli eventi della pandemia in corso, quali retail park e immobili commerciali stand alone situati lungo importanti arterie commerciali e con adeguati bacini». Per Roveda c’è «grande soddisfazione per i notevoli risultati ottenuti e l’ottimo lavoro svolto dal proprio team, specie nell’attuale contesto di mercato».