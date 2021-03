L'ex sindaco di Padova si è laureato con una tesi su un tortonese

PADOVA - La notizia già di per sé sarebbe curiosa: Flavio Zanonato, quattro volte sindaco di Padova per un totale di 15 anni di amministrazione, consigliere regionale in Veneto dal 2000 al 2004, ministro dello Sviluppo Economico per appena dieci mesi nel breve governo di Enrico Letta, europarlamentare dal 2014 al 2019 si è laureato alla bella età di 70 anni in Scienze Filosofiche.

La cosa particolare che lega questa notizia al nostro territorio è che l'ha fatto con una tesi intitolata «Lo sviluppo della scienza nel pensiero di Enrico Bellone», ovvero uno dei tortonesi più famosi che nella sua carriera sfavillante come storico della scienza e divulgatore scientifico, dopo un periodo di ricerca alla Domus Galilaeana di Pisa a fine anni '60 e vari incarichi di insegnamento di storia della fisica all'Università di Genova, Lecce e poi ancora Genova, ha visto quindi creare proprio all'Università di Padova nel 1994 la "Cattedra Galileiana di Storia della Scienza" da Cesare Pecile che allora era il preside della Facoltà di Scienze.

Sempre a Padova, Bellone ha diretto dal 1998 il Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia e Filosofia delle Scienze della stessa Università, prima di passare ad insegnare a Milano; dal 1995 al 2009 è stato il direttore di 'Le Scienze', la versione italiana dello Scientific American, lasciando il posto due anni prima della morte avvenuta a Tortona.