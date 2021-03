T.ink si farà, ma sul digitale

TORTONA - Nel 2020 avrebbe dovuto tenersi a Tortona il festival T.ink, dedicato al fumetto, annullato a causa dell'emergenza sanitaria dopo essere stato posticipato da marzo a giugno.

Quella dello scorso anno è stata una situazione eccezionale ma nel 2021, in mancanza dell’edizione in presenza impossibile da organizzare con le attuali norme di prevenzione dal contagio, T.ink non si ferma e propone una galleria di opere e speed draw di tantissimi talenti dell'illustrazione italiana. Un'occasione per gli appassionati di scoprire e riscoprire le opere di nomi noti e talentuosi emergenti in una galleria d'arte digitale creata per questa particolare edizione dell'evento dedicato all'illustrazione, al mondo del disegno e alla "nona arte".

L'appuntamento è quindi per le giornate del 26, 27 e 28 marzo sui canali social ufficiali e sul sito di T.ink: https://www.tinkfestival.it/