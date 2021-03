Anche il 'Peano' ha celebrato il Dantedì

TORTONA - Come nella maggior parte delle scuole d'Italia, giovedì 25 marzo è stato celebrato il Dantedì al Liceo Peano: come “presi per incantamento” – dice la preside Maria Rita Marchesotti citando dai sonetti – il personale in presenza a scuola ha mostrato entusiasmo e spirito di condivisione partecipando all’evento attraverso la lettura pubblica di versi danteschi.

In uno spazio allestito ad hoc, la preside e il personale docente e non docente hanno dato voce alle parole eterne di Dante: un momento di partecipazione nella giornata istituzionale che fa memoria del 'Sommo Poeta', nell'anno del settecentesimo anniversario della morte. Un evento spontaneo e corale che ha creato e condiviso emozione, piccolo ma significativo momento all’interno della lunga tradizione di letture pubbliche dell’opera dantesca.

Ne avevano già dato prova i ragazzi a distanza: le loro interpretazioni e quelle della mattinata del 25 marzo sono visibili in una sezione dedicata sul sito del liceo.