Matteo Graziani lascia la Bertram

TORTONA - Al capolinea l’esperienza del giovane Matteo Graziani in maglia Bertram Derthona. La guardia livornese di 21 anni, ha rescisso il contratto con Tortona ed è prossimo all'accordo con Chieti (A2, girone Rosso). Arrivato quest’anno nel gruppo dei leoni, Graziani non ha trovato lo spazio sperato (13 presenze) e soprattutto dopo l'arrivo di Lorenzo D’Ercole è finito ai margini della rotazione. A Chieti andrà a sostituire l’infortunato Davide Meluzzi, anche lui ex Leone.

