Over 70, ieri i primi vaccini. Oggi altre 19mila dosi ai medici

TORINO - Altra giornata storica, quella di ieri, in Piemonte: è infatti partita la vaccinazione degli over 70, a cominciare dalla fascia 75-79 anni come previsto dal piano nazionale.

Una nuova importante fase che vede il supporto operativo dei medici di famiglia per le somministrazioni e di Federfarma Piemonte per la distribuzione presso le farmacie del territorio, in linea con la modalità già consolidata negli anni per i vaccini antinfluenzali.

Tra venerdì e sabato scorso l’Unità di crisi della Regione Piemonte ha trasferito a Federfarma una prima tranche di dosi per la partenza della campagna e, di queste, 6.500 sono state messe in consegna ierii pomeriggio, come da programma comunicato nei giorni scorsi ai medici di famiglia (10 dosi per ognuno dei 650 medici che avevano già indicato la farmacia presso la quale ritirarle).

Altre 19mila saranno messe in consegna oggi e potranno essere prenotate e ritirate a partire da mercoledì. In tutto sono 824 i medici di famiglia che hanno accettato di vaccinare i propri pazienti all’interno dei loro studi. Altri 800 hanno dato la disponibilità a farlo all’interno dei punti vaccinali delle Asl.

Sono 2.706 gli over 70 che hanno già ricevuto la prima dose nei centri vaccinali e da domani partiranno le somministrazioni anche presso gli studi dei medici di famiglia o gli ambulatori di medicina di gruppo.