"Scopri Tortona" racconta i tortonesi del Risorgimento

TORTONA - Nel mese di marzo che sta per terminare, sono stati celebrati i 160 anni dell'Unità d'Italia con diversi eventi legati alle vicende del nostro Risorgimento.

Anche Tortona non mancò di dare il proprio contributo alla lotta per l'indipendenza: il poeta patriota Domenico Carbone, autore della poesia "Re Tentenna" e l'economista Carlo Leardi sono tra gli studenti che parteciparono alle Cinque Giornate di Milano; il generale Giuseppe Passalacqua, per il suo eroico comportamento nella battaglia di Novara, venne insignito della prima medaglia d'oro al Valor Militare del Risorgimento italiano; il giovane Alberto Leardi diede la vita a Milazzo, combattendo nelle fila dei 'garibaldini'.

Per riscoprire e ricordare i personaggi del Risorgimento tortonese verranno pubblicate diverse clip di “Scopri Tortona; volti e voci per una Storia che continua”, come di consueto sul canale YouTube della Biblioteca Civica:

- martedì 30 marzo e venerdì 2 aprile, alle ore 17, Anna Sgheiz racconta la famiglia Leardi, in due parti;

- venerdì 9 aprile, ore 17, Monica Graziano racconta Domenico Carbone;

- venerdì 16 aprile, ore 17, Manuela Marini racconta il Generale Giuseppe Passalacqua.