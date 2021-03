C'è un piano per ristrutturare il cimitero

TORTONA - Le lamentele degli utenti risalgono ormai all'anno scorso, ma in tutto questo tempo il comune non è rimasto con le mani in mano: è infatti pronto un piano di lavori per circa 200mila euro di spesa complessiva per rimettere a posto sia le coperture dei tetti che tutte le infiltrazioni d'acqua che rendono pericolanti e pericolose certe zone del cimitero comunale.

L'articolo completo sul 'Piccolo' di ieri, martedì 30 marzo.