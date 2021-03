Due arrestati per spaccio: uno di loro era già ai domiciliari

TORTONA - I Carabinieri di Tortona hanno tratto in arresto un 36enne e 38enne marocchini per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il 38enne, già sottoposto a detenzione domiciliare per reati inerenti gli stupefacenti, nel corso di un controllo dei Carabinieri, ha nascosto sotto il letto della camera l’altro connazionale, oltre a 18,4 grammi di cocaina, 0,37 di hashish, 870 euro in contanti, sette telefoni cellulari e una busta di bicarbonato nel resto dell’abitazione. Entrambi sono stati arrestati e condotti in carcere per l’udienza di convalida.