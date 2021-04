La Bertram esce. Ma è tornata

CERVIA - Finisce in semifinale il sogno Coppa Italia della Bertram. Sconfitta da Napoli dopo un overtime (92-89) e una partita bella, intensa e spettacolare. Spiace per l’occasione persa (Leoni avanti a lungo anche di 15 punti), ma la squadra di coach Marco Ramondino torna da Cervia dopo essersi ritrovata e può guardare con fiducia alla volata finale della stagione.

OVERTIME FATALE

Altra partenza di Tortona rispetto al quarto di finale con Ferrara. Bertram trova subito il canestro con fluidità (5-15) a metà frazione. Bianconeri a zona in difesa per togliere ritmo a Napoli e in attacco tiri da tre e post basso degli esterni per sfruttare il vantaggio di taglia. 13-22 al primo stop.

6-0 Tortona in avvio di seconda frazione per una Bertram che prova la fuga: +15 (13-28). Ma Napoli ha risorse e qualità. Sacripanti, che ha Parks acciaccato, abbassa in quintetto e cambia ritmo. La Gevi si riporta sotto fino al -7 (26-33) del 16’ e chiude in scia all’intervallo (28-36).

Tortona esce meglio dagli spogliatoi e riparte. Ma sono gli americani di Napoli, Mayo e Parks, a trascinare la Gevi alla rimonta. Napoli fino al -1 (46-47) al 27’. Dopo il tecnico a Ramondino la Bertram si rimette in moto con il gioco da tre punti di D’ercole e con il miglior Morgillo della stagione approda avanti al 30’ sul 49-55.

Fuochi d’artificio nell’ultimo quarto. Napoli rientra con prepotenza con la panchina e con un super Mayo. Pareggio Uglietti a quota 58 punti. Inizia una mini partita che vede salire in cattedra Mayo e Sanders. Napoli prende un piccolo prezioso vantaggio e sembra poter conquistare la finale. Ma Tortona con una tripla di tabella di Mascolo acciuffa il pari a 9” dalla sirena (82-82). Dopo il time out palla a Mayo per la vittoria ma la difesa della Bertram mura il play americano e conquista un overtime insperato.

Nell’overtime tensione che sale e battaglia sotto canestro. Napoli si affida in attacco a Mayo che cresce possesso dopo possesso. Tortona perde un monumentale Cannon per falli (20 punti, 8 rimbalzi e 7 falli subiti). Decidono gli episodi e un Mayo incontenibile. Mascolo sbaglia un libero importantissimo e il tiro alla disperata del pareggio, ma la sua partita (18 punti e 4/6 da tre) è da applausi.

BERTRAM-GEVI 92-89 dts

(13-22, 28-36, 49-55, 82-82)

Bertram Derthona: Mascolo 18, Tavernelli 2, D’Ercole 6, Ambrosin 3, Fabi 11, Severini 3 , Cannon 20, Sanders 19, Morgillo 7. N.e.: Gazzotti, Romano, Sackey. All. Ramondino

Gevi Napoli: Mayo 22, Monaldi 15, Zerini 2, Uglietti 10, Lombardi 10, Parks , Marini 15, Sandri 2, Iannuzzi 3. N.e.: Klacar. All. Sacripanti

