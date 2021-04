"4i Generation", proseguono le attività per contrastare la dispersione scolastica e per promuovere l'occupabilità dei giovani

Proseguono, attraverso modalità compatibili con l’evolversi della situazione epidemiologica, le attività del progetto “4i Generation” per contrastare la dispersione scolastica e favorire una maggiore occupabilità dei giovani nella Provincia di Alessandria. Il progetto, sostenuto da ALI (Autonomie Locali Italiane), è promosso dalla Provincia di Alessandria nell’ambito del bando “Azione ProvinceGiovani” e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche giovanili ed il Servizio Civile Universale, e si avvale di un’ampia rete territoriale di soggetti pubblici e privati con competenze diverse nei settori della formazione, dell’educazione alla cittadinanza, delle politiche attive del lavoro.

Obiettivo del progetto è proprio quello di rafforzare la rete tra questi soggetti e tra territori, in modo da raggiungere i comuni e le zone più periferiche e meno servite del territorio provinciale, con particolare attenzione a: formazione e messa in rete di competenze senior e junior da offrirsi ai territori marginali, partendo dai comuni centri zona e per un arco temporale che vada oltre i termini previsti dal bando; rafforzamento e disseminazione territoriale delle azioni e dei servizi in capo alla rete Informagiovani, con ricadute e impatti positivi che superino i limiti temporali e territoriali del progetto.



Il progetto si articola in un percorso che prevede il finanziamento degli sportelli “Giovani & Informati”; attività di formazione - a cura della rete Informagiovani di Alessandria e dell’Associazione Cultura e Sviluppo - sul tema della ricerca attiva del lavoro rivolta ai ragazzi; laboratori motivazionali, di competenze cognitive e sostegno allo studio; formazione per gli operatori senior, organizzata dalla rete Informagiovani - con focus specifico su orientamento, narrazione autobiografica, bilancio di competenze, comunicazione con i giovani, life skills, coaching -, aperta agli operatori dei vari Informagiovani presenti in provincia di Alessandria, agli operatori di politiche giovanili, insegnanti, educatori, che si avvarrà della collaborazione di un esperto del settore.

Il primo step della formazione si è svolto nel mese di ottobre con il corso per operatori Informagiovani junior rivolto a studenti universitari della provincia di Alessandria. Tra le tematiche trattate il supporto alla definizione dell'obiettivo professionale, l'impostazione della ricerca attiva mirata, l’Unique Selling Proposition, i canali della ricerca e il buzz marketing, gli strumenti del Job search 2.0 quali la costruzione del network, il personal storytelling e la reputazione digitale, l’educazione alle soft skills ed alla partecipazione civica. In seguito al percorso di formazione, è stato rilasciato un attestato di partecipazione e sono state individuate alcune risorse tra i partecipanti più motivati per operare negli sportelli "Giovani e Informati" (Comuni di Cassine, Castellazzo Bormida, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Scrivia, Fubine Monferrato, Quargnento e Solero) tramite l’attivazione di una collaborazione a cura della Cooperativa Azimut.

Tra gennaio e febbraio si è svolto il percorso di formazione gratuito per Consulente di Carriera/Career Coach organizzato dall’ASM Costruire Insieme, azienda del Comune di Alessandria, che ha visto la partecipazione di 20 operatori di politiche attive, di Informagiovani, consulenti di orientamento e career coach operanti nel territorio provinciale. I temi al centro della formazione sono stati la consulenza sulla ricerca di lavoro, l’analisi delle caratteristiche personali, il bilancio di competenze e la gestione del colloquio di orientamento.

Il percorso, che rappresenta un un’importante azione di empowerment delle politiche attive del lavoro locali, assume una valenza particolare dato il ruolo rivestito dai servizi nella pandemia. Non solo, i servizi nell’era post Covid avranno un importante ruolo nella ricostruzione e movimentazione del mercato del lavoro e di supporto dei cittadini che con esso dovranno confrontarsi.

Attualmente si sta lavorando alla realizzazione di un corso di euro progettazione sempre rivolto agli operatori della provincia di Alessandria, in relazione alle opportunità che arriveranno con il Next Generation EU e al ruolo fondamentale che avranno gli enti locali nella gestione e attuazione degli interventi per la ripresa del nostro paese.

Per informazioni contattare: progettazione@culturaesviluppo.it; informagiovani@asmcostruireinsieme.it; numero verde 800116667

***

Il progetto "4i Generation" si avvale del seguente partenariato: Provincia di Alessandria (capofila); Associazione Cultura e Sviluppo; ASM Costruire Insieme – Informagiovani; Azimut Cooperativa Sociale; Ali - Autonomie Locali italiane; Istituto superiore “Leardi” di Casale Monferrato; Istituto superiore “Marconi” di Tortona; comune di Cassine; comune di Castellazzo Bormida; Comune di Castelletto Monferrato; Comune di Castelnuovo Scrivia; Comune di Fubine Monferrato; Comune di Quargnento; Comune di Solero