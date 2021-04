Ieri in Piemonte vaccinate quasi 27mila persone

ALESSANDRIA - Il quotidiano aggiornamento serale da parte dell'Unità di Crisi sull'andamento della campagna vaccinale in Piemonte, e quindi anche nell'Alessandrino ha portato con sé una buona notizia: nelle ultime 24 ore hanno ricevuto il siero anti Covid 26.871 persone, un numero in aumento rispetto ai 23.241 dell'altroieri. Il dato è aggiornato alle 19.30 di mercoledì 14 aprile.

Dopo il record stabilito venerdì scorso, con 28mila inoculazioni, si tratta del secondo miglior risultato ottenuto dalla nostra regione. Nello specifico, in riferimento alla giornata odierna a 4.392 persone è stata somministrata la seconda dose, mentre sono 7.028 gli over80 e 9.976 i settantenni (di cui 2.884 vaccinati dai propri medici di famiglia).

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 1.111.335 dosi (di cui 361.116 come seconde), corrispondenti all’89,5% di 1.239.440 finora disponibili per il Piemonte. Sono in consegna nella giornata di oggi 109.980 dosi di vaccino Pfizer.