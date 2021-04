Tortona dedicherà una piazza a Enrico Bellone

TORTONA - La conferma è arrivata proprio durante la serata che la sede locale di Articolo Uno aveva organizzato per ricordare i dieci anni dalla sua morte, ed è stato il sindaco Federico Chiodi in persona ad annunciarlo ai cittadini: Tortona dedicherà una piazza importante a Enrico Bellone, probabilmente quella che ora è piazza Allende.

"In accordo con il figlio Michele abbiamo deciso di ricordare la figura di Enrico in maniera più duratura dedicandogli una piazza - le parole del primo cittadino - cosa che fino a ora, pur essendoci stata segnalata e richiesta da varie fonti, non era possibile perché da normativa devono essere trascorsi dieci anni dalla scomparsa. Vogliamo che i tortonesi abbiano sempre viva la presenza del professore e la conoscenza di quello che ha saputo fare, ed eventi come questo ne mantengono viva la memoria. Bellone ha saputo distinguersi a livello nazionale e anche mondiale per il suo operato, ma essendo un nostro concittadino i tortonesi forse non si sono ben resi conto della dimensione reale del personaggio". Chiodi ha poi proseguito ringraziando la famiglia Bellone per la recente donazione alla Biblioteca Civica locale della libreria personale dello studioso, definendola "Una importantissima donazione per tutti i cittadini di Tortona e un arricchimento grandissimo per la città che resterà negli anni a venire".

Alla figura di Bellone ha dedicato bellissime parole anche il sindaco di Castelnuovo Scrivia, Gianni Tagliani: "E' stato ogni anno ospite delle nostre serate in sala Pessini per parlarci di scienza e divulgazione. Disponibile, gentile, affabile, di straordinaria umanità. Aveva sempre e solo una richiesta: nessun computer, nessun videoproiettore... 'Gianni, fammi trovare una lavagna e dei gessetti'. Un grande, come pochi altri".