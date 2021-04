La pista ciclabile cambia il traffico

TORTONA - I lavori per la realizzazione della pista ciclabile Tortona-Viguzzolo richiesta dal comitato Smartland vanno avanti, con alcuni piccoli disagi per la circolazione: è appena stata resa pubblica la notizia dal Comune che a partire da oggi, giovedì 22 aprile, per una durata presunta di quindici giorni è stata disposta la chiusura al traffico di via Franceschino da Baxilio in direzione centro, mentre sarà invece garantita la percorribilità in direzione di viale Einaudi.