Tortona festeggia la 'Liberazione'

TORTONA - Domani, domenica 25 aprile e festa della 'Liberazione', il Comune di Tortona in collaborazione con la locale sezione dell'Anpi organizza una serie di eventi.

Dopo l'appuntamento di giovedì 22 aprile pomeriggio sul canale YouTube della Biblioteca Civica "Tommaso de Ocheda" che, nell'ambito dei "Giovedì della lettura" rivolti ai bambini, ha presentato il libro "Viva la Libertà" di Gianni Rodari, domenica 25 alle ore 9, in Duomo, si terrà la santa messa celebrata dal vescovo Vittorio Viola, a cui seguirà, alle ore 10, l'omaggio al cippo partigiano presso i giardini di corso Leoniero, con la deposizione della corona di alloro, alla presenza del sindaco Federico Chiodi e del presidente Anpi di Tortona Marco Balossino.

Infine mercoledì 28 aprile alle ore 11, presso il municipio di corso Alessandria, si terrà l'omaggio alla Feb, il corpo di fanteria dell'esercito brasiliano che per primo entrò, nel 1945, nella Tortona occupata dai nazifascisti, con l'inaugurazione della targa ricordo per i 75 anni dalla Liberazione; sarà presente l'Addetto Militare dell'Ambasciata del Brasile in Italia.