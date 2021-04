Rivalta Scrivia: maxisequestro di mascherine e guanti senza certificazione

RIVALTA SCRIVIA - I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Rivalta Scrivia e i Carabinieri per la Tutela della Salute – Nas di Alessandria hanno sequestrato 207.200 mascherine chirurgiche e 400 mila paia di guanti in nitrile per un valore complessivo di 35 mila euro.

I prodotti che riportavano il logotipo “CE”, risultavano privi di documentazione tecnica idonea a certificarne la legittima apposizione della marcatura comunitaria di sicurezza. La merce in arrivo presso il deposito doganale di Rivalta Scrivia era destinata ad essere importata nel territorio nazionale.

I Dpi, oltre a non essere scortati da alcuna documentazione tecnica, risultavano anche e in parte privi delle indicazioni di uso in lingua italiana, obbligatorie ai sensi di legge.