Cirio 'restituisce' l'ospedale ai tortonesi

TORTONA - "Questa città ha messo a disposizione per ben due volte il proprio ospedale per farlo diventare Covid Hospital, per accogliere persone malate da tutto il Piemonte e questo è un credito enorme. Quando verrà nei prossimi giorni il mio assessore, è un credito che dovete esigere e io mi impegnerò a far da garante perché questo credito venga pagato".

Parole pesanti, quelle del governatore del Piemonte Alberto Cirio nel corso dell'ultima tappa della sua visita in provincia, a Tortona per visitare l'Hospice del Mater Dei: una speranza in più per i tortonesi di vedersi riconsegnare non solo l'ospedale non più Covid Hospital ma anche quello che era prima degli scellerati tagli delle gestioni precedenti. Il sindaco Federico Chiodi, presente all'incontro, non commenta ma annuisce quasi incredulo: "Bisogna riconoscere i meriti di chi ha dato - ha chiosato Cirio - e questa è una città che nell'emergenza ha dato più di altre."