Pier Guidi, a Spa piazza d'onore mondiale

SPA - Inizia sul secondo gradino del podio la stagione di Alessandro Pier Guidi nel Mondiale. Alla '6 Ore di Spa - Francorchamps' il pilota di Sarezzano, insieme a James Calado, lotta con la Porsche e allo scoccare delle prime tre ore è anche al comando, approfittando di una sosta anticipata degli avversari, ma la 'rossa' numero 51 deve poi cedere la leadership. Prestazione convincente, anche se ancora c'è da lavorare per limare il gap, come vettura, rispetto ai vincitori. "Dobbiamo migliorare il ritmo - ammette anche Calado - perché la Porsche è molto veloce. La macchina è andata bene, così come il team".

Due gli equipaggi di Af Corse in gara sul circuito belga, nella categoria Lmgte Pro, tutte e due su Ferrari 488 Gte: oltre alla piazza d'onore di Pier Guidi - Calado, il terzo posto di Molina - Serra, nonostante due 'drive trough' per eccesso di velocità: bilancio positivo nella prova di apertura del Wec (World Endurance Championship). Prossimo appuntamento la '8 Ore di Portimao', in Portogallo, dall'11 al 13 giugno.