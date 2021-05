Cantine Volpi dedica una giornata al Parco Scrivia

TORTONA - Sarà una giornata lavorativa diversa, venerdì 7 maggio, per i collaboratori di Cantine Volpi, una delle principali realtà imprenditoriali nel settore vinicolo dei Colli Tortonesi. Tutti i trenta dipendenti - dagli addetti alla produzione vinicola agli impiegati - dedicheranno, insieme alla famiglia Volpi, la giornata lavorativa all'ambiente, contribuendo a pulire dai rifiuti e riqualificare diverse aree del Parco dello Scrivia locale.

Essere parte integrante del territorio e della comunità dei Colli Tortonesi è per Cantine Volpi un grande valore in termini commerciali ed imprenditoriali, ma anche una grande responsabilità: "La nostra azienda in questi anni è cresciuta e si è sempre più radicata nel territorio grazie al meraviglioso ambiente umano e naturale dei Colli Tortonesi - spiega Carlo Volpi. È naturale, più ancora che doveroso, per noi cercare di restituire almeno un po' di ciò che ci è stato dato".

In tenuta da lavoro all'aperto e muniti di guanti, sacchetti e rastrelli, domani tutti i collaboratori di Cantine Volpi si ritroveranno alle 8 all’Ingresso «Itinera» del Parco dello Scrivia: divisi in gruppi, coordinati da un referente del CAI locale che collabora all'iniziativa, e con il fondamentale supporto logistico del Comune di Tortona, si occuperanno di ripulire diverse aree del parco. La giornata prevede il pranzo al sacco da consumare open air in un'area verde attrezzata, nel rispetto delle distanze di sicurezza. L'attività riprenderà nel pomeriggio fino alle ore 16 quando i rifiuti saranno conferiti a Gestione Ambiente.

Simbolicamente questa iniziativa era stata resa pubblica nel corso della "Giornata Mondiale della Terra" del 22 aprile: "L'auspicio è che l'attenzione alla terra, intesa qui come territorio, diventi un impegno costante e diffuso - prosegue Marco Volpi, anima di questo progetto - per Cantine Volpi lo sarà: ogni anno dedicheremo una giornata lavorativa a salvaguardia dell'ambiente dei Colli Tortonesi, e speriamo che altre realtà della zona facciano lo stesso. Tutti insieme, con un gesto concreto, potremo prenderci cura, a beneficio dell'intera comunità, del territorio nel quale lavoriamo e viviamo. Diamo così il nostro contributo all’11mo obiettivo dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU: Città e Comunità Sostenibili.”