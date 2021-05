Oggi è il giorno della Croce Rossa

TORTONA - Anche quest’anno la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, istituita l’8 maggio in occasione dell’anniversario della nascita del suo fondatore Henry Dunant non potra’ essere una festa ma la celebrazione dell’enorme sforzo dei volontari della Croce Rossa Italiana.

Anche i volontari del comitato di Tortona sono in prima linea nella lotta alla pandemia e in tutte le altre attivita’ che caratterizzano la Croce Rossa lavorando senza sosta. #INARRESTABILE è stato l’operato della Croce Rossa su tutti i fronti, riuscendo ad essere come sempre “ovunque per chiunque”. Oltre all’enorme attività sul fronte dell’emergenza sanitaria i volontari si sono distinti nel portare avanti attività quali la formazione, la donazione di sangue, l’attività presso il varco d’ingresso dell’ospedale cittadino, l’impegno per la campagna vaccinale, le assistenze e i servizi di trasporto ordinario; le attività socio assistenziali a favore delle fasce più deboli con consegna di pacchi alimentari e buoni spesa.

“Tutto questo si traduce in un numero impressionante: oltre un milione e mezzo di giorni di volontariato in un anno. Siamo ancora nel mezzo della pandemia e non possiamo certo festeggiare, ma celebrare questa straordinaria risposta umana nella difficoltà sì, perché da questo spirito scaturisce la ripartenza" sottolinea Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. I volontari del Comitato di Tortona , con gli uffici territoriali di Castelnuovo Scrivia e San Sebastiano Curone, contribuiscono a questo numero impressionante di giorni di volontariato spesi a favore di chi chiede aiuto per la costruzione di una società più forte ed inclusiva. "Ecco perché l’8 maggio è giusto dedicarlo a loro - dice Patrizia Mauri, presidente del comitato di Tortona - ai volontari, non sono eroi ma persone che sacrificando un poco del loro tempo cercano di alleviare le sofferenze degli altri. Per Tortona sarà un mese di maggio ricco di appuntamenti importanti: dirette web con la presenza dei vertici regionali Cri e delle autorità cittadine, Assemblea dei Soci per approvazione del bilancio consuntivo (nelle modalità previste dai decreti vigenti), benedizione dei mezzi (due ambulanze e tre vetture) che hanno implementato la flotta dei mezzi di proprietà del comitato per un servizio più efficiente e sicuro rivolto al cittadino".