A Tortona nasce la sezione Fiab

TORTONA - È stata costituita la sezione tortonese della Fiab, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. La sezione è intitolata a Luigi Malabrocca, ciclista tortonese professionista dal 1946 al 1958, soprannominato “il cinese”, divenuto famoso al Giro d’Italia del 1946 e 1947 per aver indossato per due anni consecutivi la maglia nera di ultimo classificato durante gli anni che vedevano Fausto Coppi e Gino Bartali contendersi la vittoria,

“Abbiamo pensato di ispirarci a Luigi Malabrocca perché tra i tanti ciclisti nati a Tortona e dintorni è quello che più di tutti sposa i nostri valori - si legge in una nota di Fiab Tortona - Luisin, come veniva anche chiamato, pur essendo un grande ciclista, a un certo punto ha scelto di correre seguendo una filosofia diversa da quella per cui tutti devono ambire ad essere i primi. Questo suo atteggiamento ci pare sottolineare come la bicicletta possa essere davvero un mezzo per tutti.”

Il gruppo tortonese nasce come una costola di Fiab Alessandria ed è costituito da dieci persone, cinque membri storici del Comitato Smart Land, promotore della pista ciclopedonale per Viguzzolo: Dino Antonelli, Giampaolo Bovone, Claudio Cheirasco, Enrico Pertusi e Elena Valvecchia a cui si aggiungono Stefano Guatelli, Iside Ponta, Michele (Mike) Penna e Luca Velazquez. Del gruppo fa parte anche Serena Malabrocca, nipote di nonno Luigi. I valori che ispirano Fiab Italia e quindi anche Fiab Tortona sono quelli di diffondere l’uso della bicicletta quale mezzo di trasporto ecologico, per una riqualificazione dell’ambiente urbano ed extraurbano.

Le attività sono cominciate con una serie di riunioni conoscitive tenute sia con Fiab Alessandria che con il coordinamento Fiab Nord Ovest e si concretizzeranno presto in gite in bicicletta, aperte a tutti e con ogni tipo di bici, e altre iniziative volte a promuovere la mobilità dolce. Chi vuole mettersi in contatto con Fiab Tortona può scrivere a fiabtortona@gmail.com oppure seguire la pagina facebook “Fiab Tortona - Sezione Malabrocca“ (https://www.facebook.com/FiabTortona).