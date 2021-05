Lavoratori sul tetto della Miliardo Yida

PONTECURONE - Da pochi minuti alcuni dei licenziati della Miliardo Yida sono saliti sul tetto dello stabilimento, proprio per chiedere dopo settimane di mobilitazione sul territorio il ritiro dei licenziamenti politici effettuati dall'azienda e la messa in sicurezza della fabbrica.

"L'esasperazione dei lavoratori è tanta - dicono dal sindacato Sicobas - dopo anni di sfruttamento, aggressioni da parte del padrone, fino ad arrivare ai licenziamenti politici, nonostante le innumerevoli segnalazioni fatte a tutte le istituzioni competenti, verso chi con determinazione ha continuato a denunciare i problemi contrattuali e di sicurezza dentro la fabbrica".

Dalle 15 di oggi è così presente un presidio davanti ai cancelli della fabbrica Miliardo Yida, per sostenere i lavoratori in lotta: "Chiediamo a tutti i lavoratori del territorio, ai solidali e attivisti - è l'appello conclusivo - di raggiungerci il prima possibile davanti alla fabbrica, per sostenere i lavoratori sul tetto".