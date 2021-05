Bertram chiude terza. Playoff con Ravenna

NAPOLI - Bertram perde lo “spareggio” per il primo posto. Napoli vince all’overtime (78-73) dopo una battaglia emozionante e durissima al PalaBarbuto e dopo una rimonta da -20. Un risultato che consegna ai padroni di casa il primo posto colloca la squadra di coach Marco Ramondino al terzo, dietro a Torino. Così i Leoni sono seconda testa di serie nel tabellone Argento dei playoff che cominciano nel prossimo week end. Tortona ha il fattore campo a favore fino all’eventuale finale e affronta nel primo turno Ravenna. Nel tabellone, sulla carta più difficile di quello Oro, c’è Forlì nel lato di Tortona e Torino e Verona sull’altro.

RIMONTA PAZZESCA

La partita del PalaBarbuto ha avuto due facce e mille emozioni. Primo tempo solo di Napoli che domina lasciando solo le briciole a Tortona (41-27 all’intervallo). Sembra la “solita” Tortona da trasferta, invece nella ripresa la zona 1-3-1 di Ramondino inverte la gara. La Bertram rientra e con una magia da nove metri di Fabi manda la partita all’overtime. Nel supplementare però Napoli ha più forza taglia per prima il traguardo.

Nonostante la sconfitta Marco Ramondino è soddisfatto. “E’ stata una battaglia durissima. Abbiamo fatto fatica nel primo tempo ad entrare in area contro la loro pressione difensiva. Nella ripresa siamo saliti di colpi in difesa e questo ci ha permesso in attacco di riprendere la partita. Nel supplementare si è rivista la loro fisicità che ha fatto la differenza. Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto stasera e nella stagione. Il terzo posto assoluto è un risultato che pochi si aspettavano”.

GEVI- BERTRAM 78-73 dts

(24-13, 41-27, 56-47, 70-70)

Gevi Napoli: Mayo 20, Monaldi 6, Zerini 1, Uglietti 8, Parks 20, Marini 12, Sandri 3, Iannuzzi 8. Ne: Lombardi, Klacar, Cannavina, Coralic. All. Sacripanti

Bertram Derthona: Mascolo 13, D’Ercole, Ambrosin 7, Fabi 13, Severini 12 , Cannon 11, Sanders 17, Gazzotti. Ne: Morgillo, Sackey. All. Ramondino

(QUI IL TABELLINO COMPLETO)