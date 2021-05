L'assessore Icardi visita l'Ospedale

TORTONA - Ieri l'assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi ha visitato il centro vaccinazioni Covid nella sala polifunzionale in via Milazzo e l'ospedale. Accompagnato dal sindaco Chiodi e dai rappresentanti dell'amministrazione comunale, l'assessore Icardi ha avuto modo di apprezzare il lavoro svolto durante l'ultimo difficile anno e ha confermato di aver dato direttive per riconvertire l'ospedale all'attività ordinaria, per ritornare a trattare anche le altre patologie e non soltanto il Covid come è stato in questi lunghi mesi.