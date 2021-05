Campagna vaccinale: oggi in Piemonte oltre 32mila somministrazioni

ALESSANDRIA - Consueto resoconto sui numeri della campagna vaccinale in Piemonte: nella giornata di oggi, mercoledì 19 maggio, sono oltre 32mila le persone che hanno ricevuto il siero contro il Covid.

Per la precisione, i vaccinati odierni sono 32.182. Lo rende noto l’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30) e a 10.839 persone è stata somministrata la seconda dose. Scendendo nel dettaglio delle categorie, sono 4.434 le persone estremamente vulnerabili, 5.094 i cinquantenni, 10.333 i sessantenni, 2.799i settantenni e 787 gli over80. Oltre 3.200 le dosi somministrate dai medici di famiglia.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.137.910 dosi (di cui 711.277 come seconde), corrispondenti all’89% di 2.403.260 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è inferiore a ieri perché il totale comprende le 148.590 dosi di Pzifer consegnate in giornata. Sono 94.844 le persone tra 45 e 49 anni che hanno finora espresso la preadesione alla vaccinazione su www.ilpiemontetivaccina.it