"Fraternità e amicizia sociale", il vescovo Viola incontra gli studenti

NOVI LIGURE — Fraternità e amicizia sociale sono le strade indicate da Papa Francesco per edificare un mondo migliore, più equo e pacifico attraverso l’impegno di tutti: istituzioni e popolo, ribandendo il rifiuto della guerra e della “globalizzazione dell’indifferenza”.

Quali sono le vie concretamente percorribili per raggiungere questo alto obiettivo nelle proprie relazioni quotidiane, nel sociale, nella politica, nelle istituzioni?

Ne parlerà un ospite d’eccezione, il vescovo di Tortona Vittorio Francesco Viola, che oggi al Museo dei Campionissimi di Novi Ligure terrà una lezione dal titolo “Fraternità e amicizia sociale alla luce dell’ultima enciclica di Papa Francesco, ‘Fratelli tutti’”.

Quello di oggi è l’evento conclusivo dei Fuori Festival, organizzati nell’ambito del Festival delle Conoscenze. L’appuntamento è alle 10.00, in diretta streaming sul canale Youtube e sulla pagina Facebook del Gruppo Acos.

«Continua l’impegno per la cultura e la didattica della Fondazione Acos attraverso gli appuntamenti dei “Fuori Festival”, riservati in presenza agli studenti, rispettando le regole del distanziamento, mentre il pubblico potrà seguire l’evento online», spiega il presidente della Fondazione Acos Giampaolo Bovone.

Padre Viola è nato a Biella nel 1965. Dopo la maturità, è entrato nell’Ordine dei Frati Minori dell’Umbria e ha frequentato l’Istituto Teologico di Assisi e in seguito l’Istituto Liturgico Sant’Anselmo di Roma, dove nel 2000 ha conseguito il dottorato in Sacre Liturgie. Ordinato sacerdote nel 1993, è stato eletto vescovo di Tortona nel 2014. Recentemente è stato nuovamente nominato custode del Convento e della Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola.