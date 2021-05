Fabi -Sanders: gara 1 è della Bertram

TORTONA – La prima battaglia è della Bertram. Battuta in gara 1 dei quarti playoff Ravenna (83-69) dopo una partita equilibrata decisa solo nel finale dalle giocate di Sanders e Fabi (21 punti). Ci sarà da analizzare e aggiustare, ma il tempo è poco. La seconda partita della serie di si gioca lunedì sera al PalaOltrepò di Voghera.

GRANDE EQUILIBRIO

Ramondino ripropone tutti i suoi effettivi compresi gli acciaccati D’Ercole e Sanders e il rientrante Tavernelli. Tra le fila di Ravenna anche l’ex Marco Venuto e Davide Denegri, ragazzo di Serravalle Scrivia, nato a Tortona e cresciuto cestisticamente a Casale Monferrato. Avvio subito a buon ritmo. Squadre preparate, pronte. Si segna subito con continuità. Forse troppo per i gusti di coach Marco Ramondino. Ravenna ha un Rebec subito ispirato, mentre Tortona si appoggia ad un Cannon, abile a sfrutatre rimbalzi e palle vaganti in area (11 punti in 10’). Al primo stop Bertram avanti 23-19 dopo aver anche dovuto inseguire.

Seconda frazione che continua su un grande equilibrio. Parziali ridotti, Tortona che prova a scappare ma Ravenna che rientra e impatta con Givens a quota 31 al 18’. Le triple di Fabi e Rebec e l’appoggio sulla sirena di Ambrosin fissano il 36-34 dell’intervallo lungo. A Tortona sono mancati realizzativamente Mascolo (3 assist ma 0 punti) e Sanders (2 punti). Dopo il secondo fallo di Severini, Ramondino ha scelto l’assetto con quattro piccoli.

Il secondo tempo si apre con una penetrazione di mano destra di Rebec da applausi e con il tecnico per proteste a Cancellieri. L’equilibrio comanda. La frazione gira sul +3 Bertram (41-38). Terzo e quarto fallo di Severini in successione (perché non sostituirlo dopo il terzo?) e Givens che diventa un problema per la difesa perché segna (8 punti nel periodo) e carica di falli i lunghi di Tortona (dopo Severini anche Gazzotti 3). Così dopo aver toccato il +5, la Bertram chiude avanti di un possesso sul 51-48.



FINALE VIBRANTE

Si accende Cinciarini in avvio di ultima frazione con 6 punti in fila. Tecnico a Ramondino per proteste su una stoppata di Sanders ritenuta fallosa. E Ravenna rimette il naso avanti: 55-57 al 33’. Cinciarini (canestri e falli subiti) è il rebus per la difesa di Tortona che ha anche una situazione pesante di falli. La frazione gira sul 61-61. Altra partità a quota 64. Quando nulla sembra poter rompere l’equilibrio, arrivano tre triple in fila: Sanders e due di Fabi (con libero supplementare) che regalano alla Bertram un improvviso, prezioso, vantaggio (+11 sul 75-64) a 1’50”. Sono le tre giocate che consegnano la partita a Tortona che vince 83-69.

BERTRAM-ORA Sì 83-69

(23-19, 36-34, 51-48)

BERTRAM DERTHONA: D’Ercole 2, Fabi 21, Mascolo 8, Sanders 11, Severini 5, Cannon 15, Tavernelli 8, Gazzotti, Ambrosin 11, Morgillo 2. All. Ramondino

ORA Sì RAVENNA: Denegri 6, Chiumenti 10, Cinciarini 16, Givens 15, Venuto 3, Simioni 6, Vavoli, Oxilia 2, Maspero. N.e.: Buscaroli, Guidi. All. Cancellieri

(QUI IL TABELLINO COMPLETO)