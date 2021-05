Stroncata Ravenna, Bertram alla 'bella'

RAVENNA – Nel momento più difficile della serie, Bertram conquista nel modo più netto gara 4 (66-76). La squadra di coach Marco Ramondino era costretta a vincere e ha trasformato la pressione nel successo più netto (anche +21 il margine) di questa equilibratissima serie. Protagonista assoluto Riccardo Tavernelli che ha cambiato la partita dalla panchina (20 punti, 4/4 da tre e 4 falli subiti).

Gara 5 si gioca a Voghera martedì. Chi vince va in semifinale contro Eurobasket Roma che a sorpresa ha eliminato la favorita Forlì. Dall’altro lato del tabellone la finale anticipata Torino-Verona.

DOMINIO BERTRAM

La partenza della Bertram è la continuazione della batosta di gara 3. Ravenna mostra energia, Tortona sfiducia. Così fino al 16-8 dopo 6’30”. Poi la squadra di Ramondino mette in campo un’ottima uscita dal time out e con un 9-0 con tripla finale di Sanders approda avanti al primo stop sul 17-16.

Entrata in partita, Tortona chiude in difesa e spinge sfruttando l’impatto di un ottimo Tavernelli. La sfida è nervosa. Il direttore generale di Ravenna Julio Trovato viene espulso dalla panchina per proteste. A cavallo dei due quarti Bertram piazza un parziale di 25-6 che porta al +15 del 17’ (22-37). Poi si rifanno vivi i soliti alti e bassi. Ravenna reagisce e con 8-0 dimezza il gap. All’intervallo lungo Bertram (Tavernelli 15 punti) avanti 41-30.

L’inerzia è nelle mani degli ospiti, che la tengono stretta. Stavolta la zona di Ravenna non cambia la partita. Tortona controlla l’avversario, tocca il +20 (47-67) e chiude al 30’ sul 48-67.

Nell’ultimo periodo Bertram controlla. Ramondino consegna la regia a Sanders. Ravenna guarda già a gara 5, arriva fino al -10 ma senza mai poter pensare davvero alla rimonta. Vince Tortona (66-76) Martedì i leoni si giocano l’accesso alla semifinale.

ORA Sì- BERTRAM 66-76

(16-17, 30-41, 48-67)

OraSì Ravenna: Venuto 2, Givens 6, Simioni 10, Rebec 1, Oxilia 6, Denegri 16, Cinciarini 10, Chiumenti 10, Maspero 5, Vavoli. Ne.: Guidi, Buscaroli. All.: Cancellieri

Bertram Derthona: Tavernelli 20, Mascolo 6, D’Ercole, Sanders 16, Fabi 12, Severini 4, Cannon 16, Gazzotti. Ne: Ambrosin, Morgillo. All.: Ramondino