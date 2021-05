Tortona festeggia la Repubblica

TORTONA - In occasione della Festa della Repubblica, mercoledì 2 giugno 2021, l'amministrazione comunale ha organizzato un'iniziativa istituzionale, compatibile con le restrizioni imposte dalla normativa vigente.

Il programma prevede un ritrovo in forma statica dei mezzi delle Forze dell'Ordine e delle Associazioni di Protezione Civile e del Soccorso nel cortile del Palazzo Comunale alle ore 10.30. I mezzi si sposteranno quindi verso il parco del Castello dove si terrà l'alzabandiera presso la Torre. Per ragioni organizzative di compatibilità ambientale, i mezzi verranno collocati nel parcheggio del parco, in viale della Libertà e i partecipanti si recheranno in forma autonoma, nel rispetto del distanziamento, nell'area verde antistante la Torre, di dimensioni sufficienti a non creare assembramenti.